Санкт-Петербург, 13 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге от COVID-19 скончались 72 человека, что на три человека больше, чем сутками ранее, сообщили 13 февраля в городском оперштабе. Новый показатель суточной смертности стал самым высоким в регионе за время распространения штамма «Омикрон».

Дарья Драй ИА REGNUM Память об умерших от COVID-19

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За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 20 136 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1553 случая меньше, чем в предыдущие сутки. Однако Петербург остался первым среди субъектов РФ по новым случая заражения. За истекшие сутки выписаны по выздоровлению 10 262 человека (-5700 к уровню предыдущих суток).

Кроме того, за 12 февраля в стационары Петербурга, перепрофилированные на лечение COVID-19 и пневмонии, доставили 628 пациентов, это на 114 человек меньше, чем в предыдущие сутки.

В коронавирусных стационарах города находятся 8657 пациентов (+141). За минувшие сутки выписаны из стационаров по выздоровлению 682 пациента (+7). В реанимации находятся 630 пациентов (+13), к аппаратам ИВЛ подключены 323 человека (+12).

В Петербурге развернуто 10 039 коронавирусных коек в 18 городских и трех федеральных стационарах. Доля свободных коек составляет 37,99%, относительно норматива Минздрава.

Амбулаторно лечатся от ковида в Петербурге 158 138 пациентов, за сутки их число уменьшилось на 2667 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге увеличился за сутки на 0,05 ед. и составляет сегодня 1,31 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Всего за время пандемии в Петербурге подтверждено 1 273 549 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 975 917 человек, умерли 30 723 человека.