Будапешт, , 15:08 — REGNUM Венгрия призвала граждан проявить осторожность при поездках на Украину и отложить их совсем, заявила 13 февраля консульская служба Венгрии.

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«Советы путешествующим на Украину: ввиду напряженности между Украиной и РФ в последние дни, просим граждан оценить необходимость поездок и, по возможности, отложить их. … Если они все же решат поехать или остаться в этом регионе, то просим зарегистрироваться для получения консульской защиты», — отмечается в сообщении.

Тем, кто все же решил поехать на Украину, советуют следить за новостями и следовать предписанию местных властей, при этом «никаких гарантий оказания помощи» служба предоставить не может.