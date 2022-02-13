Скопье, , 13:57 — REGNUM За сутки в Македонии от COVID-19 скончались 18 человек, из которых более половины были полностью привиты, сообщают совместные отчеты Института общественного здоровья и минздрава страны.

Вакцинация Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте»

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За последние 24 часа в больницах Македонии зарегистрировано 18 умерших от COVID-19. 5 из них умерли в Скопье, 3 человека — в Стипе, 3 человека — в Охриде, 2 человека — в Куманово и по одному человеку скончались в Гостиваре, Велесе, Делчево, Кочани и Неготино.

Возраст умерших колеблется от 40 до 89 лет, у всех умерших ранее были зарегистрированы сопутствующие заболевания, передает ИА Красная Весна.

Минздрав уточняет, что за период с 31 января 2021 года по 7 февраля 2022 года умерло от COVID-19 28 пациентов, из которых 17 человек были полностью привиты.

В Македонии полностью привитыми считаются граждане, для которых после получения второй дозы вакцины прошло более 14 дней.

Объясняя растущую смертность от COVID-19 у привитых, минздрав Македонии заявляет, как правило, у погибших имеется сразу несколько сопутствующих «сочетанных» хронических заболеваний.