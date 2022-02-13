Пекин, 13 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Биатлонистке из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд стало плохо после финиша в гонке преследования (пасьюте) на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Норвежская спортсменка за километр до финиша шла третьей, опережая ближайших преследовательниц более чем на 20 секунд. Однако после этого она стала идти с видимым усилием и после финиша Тандреволд понадобилась помощь медиков, так как она не могла самостоятельно подняться и ее унесли на руках.

В итоге норвежская биатлонистка смогла занять только 14-е место.

Отметим, ранее Ингрид Ландмарк Тандреволд на Олимпиаде на финише спринтерской гонки, в которой она показала пятый результат, также потребовалась помощь.