Москва, 13 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Наталья Кузенкова — главврач городской поликлиники №68 Москвы — рассказала, как быстро восстановиться после COVID-19.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По ее словам, любая вирусная инфекция ослабляет организм, поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм, наоборот — нужно помочь ему правильным питанием, достаточным сном, а также режимом физической активности и отдыха.

Физические упражнения необходимо делать 5 дней в неделю по 20−30 минут. Продолжительность следует увеличивать постепенно.

Важно также соблюдать правила личной гигиены, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Питание должно содержать цельнозерновые продукты, растительные масла, орехи, бобовые.