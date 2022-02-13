Пекин, 13 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Мужская сборная России стала победительницей в лыжной эстафете 4×10 км на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг России

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В составе российской сборной выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, которые финишировали с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая отстала от победителей на +1 минуту 0,72 секунды. Бронзовые награды достались французским лыжникам, отставание которых от лидеров составило +1 минуту 16,4 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне женская сборная России выиграла олимпийское золото в лыжной эстафете 4×5 км.