Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена показывает «безрассудное позерство», когда пытается втянуть США в военный конфликт с РФ из-за Украины, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.

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По его словам, в действиях Вашингтона наблюдается «отсутствие логики» в действиях.

«Воевать против РФ — это не Муаммара Каддафи с беспилотников бомбить; такое противостояние может быстро выйти из-под контроля. А со стороны США командовать будут те же генералы, которые не сумели победить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил он.

При журналист обратил внимание, что у наследницы СССР имеется ядерное оружие, а территорию РФ защищают вооруженные силы. Он заключил, что утверждения администрации США о необходимости защитить европейцев могут быть использованы только как предлог для участия США в войне.