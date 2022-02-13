Луганск, , 10:57 — REGNUM Отзыв представителей США, ЕС, Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не связан с военной опасностью, это может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева и его западных кураторов. Об этом заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

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«Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ — сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации… Это подготовка какой-то масштабной провокации», — отметил он, передает РИА Новости.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать наблюдателей из миссии ОБСЕ.

РФ неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку.