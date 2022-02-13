Новосибирск, 13 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 13 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 3605 пациентов, в том числе 165 детей. Днём ранее — 3496 пациентов, в том числе 176 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 5349 случаев заражения коронавирусом. За это же время 476 человек выздоровели, 15 пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 143 742 случая заражения коронавирусом (в том числе у 19 108 детей; 80 403 пациента выздоровели, умерли 4787 человек. В отделениях реанимации в настоящее время находятся 304 человека, на ИВЛ — 43 пациента.