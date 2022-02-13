Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Напряжение вокруг Украины достаточно высоко для того, чтобы считать эвакуацию сотрудников посольства США благоразумной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Гонолулу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«Мы распорядились об отъезде большей части американцев, находящихся в посольстве США в Киеве. Риск военных действий со стороны РФ достаточно высок, угроза достаточно серьезна, чтобы считать это благоразумной мерой», — отметил он.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в состоявшемся накануне телефонном разговоре с госсекретарем заявил, что РФ не имеет никаких намерений «вторгаться» на Украину, а пропагандистская кампания в западных СМИ преследует провокационные цели.