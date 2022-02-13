Пекин, , 09:49 — REGNUM Окружение российской фигуристки Камилы Валиевой, которую заподозрили в употреблении допинга, намерено проверить Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Об этом 13 февраля сообщает агентство Reuters.

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Уточняется, что отдел расследований ВАДА проведет разбирательство в отношении тренеров, врачей и других взрослых, которые окружают 15-летнюю фигуристку. Также ранее расследование в отношении окружения Валиевой инициировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

При этом известно, что слушания по делу спортсменки из России пройдут 13 февраля и начнутся в 15:30 мск, решение по нему выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) будет объявлено 14 февраля во второй половине дня.

Отметим, Камила Валиева занимается в тренерской группе Этери Тутберидзе и является действующей чемпионкой России и Европы. В ходе командного турнира на Олимпийских играх она стала победительницей и в произвольной, и в короткой программах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранеестало известно, что российская фигуристка Камила Валиева включена в список участниц соревнований в женском одиночном разряде, которые представят короткую программу на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине, под номером 26.