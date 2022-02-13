Пекин, 13 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева включена в список участниц соревнований в женском одиночном разряде, которые представят короткую программу на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине, под номером 26. Об этом 13 февраля сообщает ТАСС.

Luu Камила Валиева

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Отмечается, что жеребьевка началась в 10:30 по пекинскому времени (05:30 мск) на арене Capital Indoor Stadium и в ней участвовали 30 фигуристок.

Также, помимо Валиевой, в соревнованиях будут участвовать еще две российские спортсменки — Александра Трусова и Анна Щербакова, являющаяся чемпионкой мира, которые получили 28-й и 29-й стартовые номера соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Камила Валиева приняла участие в дневной тренировке перед соревнованиями в женском одиночном разряде на Олимпийских играх.