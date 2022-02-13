Москва, 13 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Ирина Ярцева — врач-терапевт, иммунолог — рассказала о важности самотестирования на COVID-19 в условиях высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за штамма «Омикрон».

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Если у человека нет возможности сдать ПЦР-тест в лаборатории, она посоветовала всегда иметь при себе экспресс-тесты — это особенно важно во время поездок.

Ярцева в интервью радио Sputnik подчеркнула, что необходимо правильно производить забор материала:

«При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб. Поэтому может быть неинформативный материал».

В случае положительного результата экспресс-тестирования следует самоизолироваться и обратиться к врачу, добавила врач.