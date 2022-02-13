Москва, 13 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Андрей Исаев — гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» — назвал долгосрочные последствия перенесенного COVID-19.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По его словам, штамм «Омикрон» может привести к тяжелым поражениям нервной системы. Несмотря на легкое течение заболевания при «Омикроне», вирус может привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, и даже к системным воспалениям у детей.

По словам врача, защититься от коронавируса можно с помощью ревакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Михаил Мишустин — председатель правительства РФ — подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования штамма «Омикрон». Об этом 12 февраля передает пресс-служба правительства РФ.

Благодаря финансированию будут исследованы не менее 57,2 тыс. проб.