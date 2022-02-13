Соединённые Штаты Америки, 13 февраля 2022, 08:54 — REGNUM Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным дал понять российскому лидеру, что Вашингтон готов к разным вариантам развития событий вокруг Украины. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Белого дома США по итогам телефонного разговора Путина с Байденом.
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По словам Байдена, он все ещё не исключает дипломатического решения конфликта вокруг Украины, однако, если российская сторона начнет вторжение в эту страну, то Москву ждут серьезные и быстрые последствия.
Также в ходе разговора Байден снова говорил о якобы наращивании военного присутствия России на границах Украины. Если Россия решит вторгнуться на Украину, то её ждут очень серьёзные последствия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона не раз подчеркивала, что у нее нет планов вторжения на Украину, и все подобные заявления — спекуляция. Тем не менее западная пресса непрекращая тиражирует фейки о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину.