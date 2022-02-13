Соединённые Штаты Америки, , 08:54 — REGNUM Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным дал понять российскому лидеру, что Вашингтон готов к разным вариантам развития событий вокруг Украины. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Белого дома США по итогам телефонного разговора Путина с Байденом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

По словам Байдена, он все ещё не исключает дипломатического решения конфликта вокруг Украины, однако, если российская сторона начнет вторжение в эту страну, то Москву ждут серьезные и быстрые последствия.

Также в ходе разговора Байден снова говорил о якобы наращивании военного присутствия России на границах Украины. Если Россия решит вторгнуться на Украину, то её ждут очень серьёзные последствия.

«Президент Байден повторил, что последующее российское вторжение на Украину заставит страдать большое количество людей и ослабит позиции России. Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы к дипломатическим усилиям в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы к другим сценариям», — сказано в сообщении Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона не раз подчеркивала, что у нее нет планов вторжения на Украину, и все подобные заявления — спекуляция. Тем не менее западная пресса непрекращая тиражирует фейки о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину.