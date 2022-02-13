Москва, , 08:17 — REGNUM

Президенты РФ и США — Владимир Путин и Джо Байден — говорили по телефону 12 февраля более часа. Подробности разговора раскрыл помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

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«…Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении РФ на Украину. Это всем известно», — заявил он, передает РИА Новости.

Отмечается, что Байден упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, но акцента на этом вопросе не было. При этом именно США запросили телефонный разговор с Путиным, ссылаясь на вероятность «вторжения» РФ на Украину.

Ранее представитель Белого дома США отказался ответить на один вопрос о телефонном разговоре Путина с Байденом.