Вашингтон, 13 февраля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины остаётся открытым, США призывают Россию двигаться в направлении разрядки напряжённости. Такое заявление сделал 13 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Гонолулу (штат Гавайи).

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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По мнению Блинкена, Москве будет очень просто продемонстрировать, что она готова идти дипломатическим путём разрешения кризиса вокруг Украины. Блинкен указал, что для этого России нужно «заниматься деэскалацией, а не эскалацией».

Блинкен заявил, что Россия может ради оправдания «военного вторжения» пойти на «некую провокацию или инцидент» в отношении Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что западные страховые компании могут закрыть воздушное пространство Украины для всех авиаперелётов из соображений безопасности перед угрозой «российского вторжения» на Украину.