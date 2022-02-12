Пекин, 12 февраля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. 12 февраля олимпийская сборная США в матче второго тура группы A зимних Олимпийских игры 2022 года по хоккею одержала уверенную победу над сборной Канады со счетом 4:2. Примечательно, что канадцы не смогли обыграть американцев ни в одном периоде (1:2, 1:1, 0:1).

Petr Kratochvil Олимпийские игры

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Заброшенными шайбами в составе сборной США отметились Энди Мили (02:34, Брайан О’Нилл, Кристофер Кэмпфер), Бен Майерс (18:44, Шон Фррелл, Джейк Сандерсон), Брендан Бриссон (22:37, Ник Шор) и Кенни Агостино (46:13, Энди Мили). Две шайбы канадцев забросили Мэт Робинсон (01:24, Джон Хо-Сэнг, Эрик Стаал) и Корбан Найт (34:13, Даниэль Винник).

После двух сыгранных туров сборная США, одержав две победы и набрав 6 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице группы A. Сборная Канады с тремя очками осталась на втором месте.