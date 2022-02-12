Лондон, 12 февраля, 2022, 23:11 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки выявили более 46 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 12 февраля свидетельствуют данные британского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 46 025 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 18 266 015.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 167 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 159 518.

Как передавало ИА REGNUM, 11 февраля британское агентство по безопасности в сфере здравоохранения (UKHSA) сообщило, что первый в стране случай смерти человека, который заболел лихорадкой Ласса, зарегистрирован в Великобритании.