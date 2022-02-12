Донецк, 12 февраля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Взрыв, произошедший на подконтрольной военным Украины территории, мог быть связан со съемкой провокации журналистами. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Smdnr.ru Денис Пушилин

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«Взрыв произошел … где-то в 1−1,5 км от линии соприкосновения, в районе населенного пункта Опытная, — сказал Пушилин. — Что взорвалось — непонятно».

По его словам, в ДНР не исключают, что это, возможно, какая-то провокация.

Напомним, ранее в соцсетях стали распространяться слухи о сильном взрыве в Донецке.

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