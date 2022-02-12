Париж, 12 февраля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля проведет переговоры с лидерами трех стран. Об этом сообщило AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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По последним данным, французский лидер обсудит с главой Белого дома США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским усилия по предотвращению эскалации вокруг Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили пути продвижения по выполнению минских соглашений.