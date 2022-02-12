Санкт-Петербург, 12 февраля, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В настоящее время в Петербурге, впервые за последние недели, сокращается количество лиц, находящихся под медицинским наблюдением — на амбулаторном лечении и в стационарах. «Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен», — сообщил 12 февраля на своей странице в соцсети глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Кацусика Хокусай. «Большая волна в Канагаве», 1823—1831

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Он отметил, что на сегодняшний день число таких пациентов составляет более 287 тысяч, в то время как еще два дня назад превышало 297 тысяч.

Глава комздрава, вслед за губернатором Александром Бегловым, заявил, что Петербургу вполне хватает 10 039 коек, развернутых для лечения ковида и пневмоний. Поэтому новые стационары перепрофилировать не планируется. По детским койкам даже начнется обратное перепрофилирование — будет возвращён к штатной работе хирургический корпус Детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова.

Также Дмитрий Лисовец отметил, что дистанционное открытие больничных листов, введённое на срок до 15 марта, существенно снизило нагрузку на врачей поликлиник. Улучшилась и кадровая ситуация в поликлиниках, поскольку заболевшие врачи возвращаются с больничных к работе.

«Кроме того, привлечены более 1000 студентов медицинских вузов и ординаторов, почти 900 студентов средних учебных заведений, почти 500 врачей из других медицинских организаций, более 300 волонтеров», — сообщил чиновник.

Лисовец подчеркнул, что информация о 5−7-часовых очередях в поликлиниках и списках на прием к врачу, о которых сообщали в соцсетях, не является достоверной.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 февраля в Петербурге выявлено 21 689 новых случаев заражения коронавирусом, это на 381 случай меньше, чем в предыдущие сутки. Однако Петербург вновь оказался на первой строчке среди регионов России по новым случаям заражения. За сутки в стационары поступили 742 пациента, что на 54 человека меньше, чем в предыдущие сутки.