Москва, 12 февраля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию, заявила 12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Она напомнила, что Вашингтон два месяца ежедневно заявляют, что «на Украину вот-вот нападёт Россия». Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский и представители силового блока этой страны уже два месяца говорят, что такой информацией не располагают, отметила Захарова.

«Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что паника — это «лучший друг врага», а вся информация, которая помогает панике, не помогает Киеву.

Ранее Politico сообщило, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что 16 февраля Россия якобы может начать «вторжение» на Украину.