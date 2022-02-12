Луганск, 12 февраля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В Донбассе в ходе занятий по отработке сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погиб украинский силовик. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщил 12 февраля офицер пресс-службы управления Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Александр Мазейкин на брифинге.

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По его словам, ЧП произошло 10 февраля в Золотом, где тренировались операторы БПЛА 24-й бригады ВСУ.

«Во время очередного запуска дрона при наборе высоты произошел непроизвольный сброс закрепленного взрывного устройства, который сдетонировал от удара о землю, нанеся одному из операторов тяжелые осколочные ранения», — сообщил Мазейкин.

По его словам, украинский военный впоследствии скончался.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что Минские соглашения — это фундаментальный документ для мира в Донбассе, который обязательно наступит, вопреки сопротивлению со стороны Украины.