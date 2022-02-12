Пекин, 12 февраля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Сборная Чехии по хоккею в овертайме обыграла команду России на Олимпийских играх (ОИ) в Китае. Встреча, прошедшая 12 февраля в Пекине, завершилась со счётом 6:5. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине

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В составе победителей голевыми действиями отметились Томаш Кундратек, Давид Крейчи, Михаэль Шпачек, Лукаш Клок, Томаш Гикы и Либор Шулак. У проигравших шайбы забросили Владимир Ткачёв, Никита Нестеров, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов.

Отметим, что подопечные Алексея Жамнова, набрав после трех матчей семь очков, вышли в плей-офф с первого места в группе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее хоккейная сборная США обыграла команду Канады в матче группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счетом 4:2.