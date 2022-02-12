Ростов-на-Дону, 12 февраля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Ростовской области растёт число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация. По данным на 12 февраля, загрузка коечного фонда достигла почти 84%, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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В настоящее время лечение в стационарах получают 3433 ковид-пациента. Состояние 29 человек врачи оценивают как тяжёлое.

Всего лечение получают 51 475 жителей Ростовской области, из них 48 042 носителя коронавируса — амбулаторно.