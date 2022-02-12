Киев, 12 февраля 2022, 18:33 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) не вели стрельбу в направлении Донецка и соблюдают режим прекращения огня, сообщается 12 февраля на странице ВСУ в Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях стали распространяться слухи о сильном взрыве в Донецке. Власти ДНР опровергли данную информацию.
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