Киев, , 18:33 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) не вели стрельбу в направлении Донецка и соблюдают режим прекращения огня, сообщается 12 февраля на странице ВСУ в Facebook.

«В связи с тем, что на некоторых информационных ресурсах появилась информация о взрывах на неподконтрольной Украине территории, сообщаем, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях стали распространяться слухи о сильном взрыве в Донецке. Власти ДНР опровергли данную информацию.

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