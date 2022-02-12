Донецк, , 17:49 — REGNUM Информация о взрыве в Донецке, распространяемая в соцсетях, не подтвердилась. Такие заявления по запросу «Донецкого агентства новостей» сделали сразу в трех ведомствах — в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК, УНМ и МЧС ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас все спокойно, — рассказали, в частности, в МЧС. — Никаких вызовов, данных о происшествиях в городе мы не получали».

В Управлении Народной милиции отметили журналистам, что на территории города не было зафиксировано взрывов. В представительстве ДНР в СЦКК также подчеркнули, что информация о ЧП не поступала.

Напомним, ранее в соцсетях стали распространяться слухи о сильном взрыве в Донецке.