Москва, 26 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высокой оценке действий российских спецслужб, сорвавших операцию украинской разведки.

«Вы видите, что информации полно. Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков, — сказал Песков в ходе общения с журналистами. — Поэтому такая оценка. Оценка высокая».

Как сообщало ИА REGNUM, российские спецслужбы пресекли попытки Украины провести операцию по подкупу российских лётчиков и угону самолётов ВКС России на территорию Украины.