Москва, 12 февраля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, сообщает 12 февраля агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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Отмечается, что беседа лидеров двух стран длилась 1 час 40 минут.

Макрон и Путин обсудили пути продвижения по выполнению минских соглашений, а также продолжили обсуждение условий стабильности и безопасности в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская тема, а также вопрос гарантий безопасности, которых Москва добивается от НАТО, обсуждались 7 февраля в ходе продолжительной встречи Путина и Макрона в Кремле.