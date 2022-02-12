Москва, , 18:16 — REGNUM В учебные пособия по спецпропаганде войдет история, разыгранная англосаксами вокруг ситуации с Украиной. Об этом глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, «в учебных пособиях по спецпропаганде и военным провокациям» обязательно найдет своё место «по нотам разыгранная англосаксами истерия о «неминуемой угрозе вторжения России на территорию Украины».

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.