Москва, , 17:36 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили представляющие взаимный интерес вопросы. Об этом 12 февраля сообщили в российском военном ведомстве.

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«12 февраля состоялись телефонные переговоры … С. Шойгу и … Л. Остина», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Шойгу и Остин обсудили вопросы безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что паника — это «лучший друг врага», а вся информация, которая помогает панике, не помогает Киеву.