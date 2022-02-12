Екатеринбург, 12 февраля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 1016 граждан. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровел уже 201 081 пациент. А выявили с начала пандемии 279 269 носителей коронавируса.

Скончались от ковида за сутки 11 граждан. С начала пандемии их стало уже 10 128.