Минск, , 16:31 — REGNUM Число выявленных в Белоруссии случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло на 8783 и достигло 823 045. Об этом БЕЛТА сообщили 12 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 823 045 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6237.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 808 784 человека и что всего в стране было проведено 12 108 268 тестов на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 8,6 тыс. носителей SARS-CoV-2.