Москва, 12 февраля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Дело российской фигуристки Камилы Валиевой будет решать в том числе американский судья Джеффри Бенц, который был одним из арбитров, отстранивших российских легкоатлетов от летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом 12 февраля сообщает RT.

Luu Камила Валиева

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Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой состоится 13 февраля. Помимо Бенца решать судьбу российской спортсменки будут Фабио Иудика (Италия) и Весна Бергант Ракочевич (Словения).

Напомним, 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой, сданная в декабре, дала положительный результат. Сейчас ожидается решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

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