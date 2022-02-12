Екатеринбург, 12 февраля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Свердловской области отменены ковид-ограничения на работу организаций дополнительного образования. Поправки в указ губернатора Евгения Куйвашева вступили в силу 12 февраля.

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Теперь разрешена деятельность таких организаций всех форм собственности. Кроме того, снят запрет на посещение детьми и подростками спортивных секций и клубов, а также физкультурно-спортивных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 февраля школьники вернутся за парты. Напомним, ученики второго — восьмого классов находятся на дистанционном режиме со 2 февраля, а первоклассники пребывают на каникулах. Причиной стал очередной всплеск заболеваемости COVID-19.