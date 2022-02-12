Новосибирск, 12 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов переболел COVID-19. Об этом сообщили в минздраве региона.

Правительство Новосибирской области Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов

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«Константин Васильевич уже здоров, в понедельник выходит на работу, — рассказали редакции «НГС Новости» в министерстве. — Болел в лёгкой форме, работал дистанционно».

По данным источника, Хальзов болел уже 8 февраля.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

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