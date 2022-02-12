Багдад, 12 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирака призвало граждан страны спешно покинуть Украину. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД Ирака сегодня, 12 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

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«МИД Ирака призывает иракцев покинуть украинскую территорию, а сотрудников посольства в Киеве воспользоваться ежегодным отпуском, чтобы обеспечить безопасность членов дипломатической миссии», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Ирака.

Напомним, что ряд западных стран объявили своим гражданам о нежелательности пребывания на Украине, а также рекомендовали покинуть эту страну якобы из-за того, что Россия готовит вторжение в эту страну. Также некоторые страны объявили о вывозе своих дипломатов.

При этом российские власти не раз указывали, что у Москвы нет намерений атаковать Украину.