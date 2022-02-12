Москва, 12 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что пропагандистская кампания Соединенных Штатов о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели. Об этом сообщается 12 февраля на сайте МИД РФ.

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

«Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», — говорится в сообщении.

Также глава МИД РФ сообщил, что ответ США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для России положения, прежде всего о нерасширении Североатлантического альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи границ РФ.

«Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слухи о том, что началась эвакуация российских дипломатов с Украины, были нужны для оправдания начала эвакуации дипломатов ряда западных стран.

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По ее словам, в западных СМИ появилась информация о том, что якобы уже началась эвакуация российских дипломатов с Украины, хотя на самом деле произошел отъезд детей дипломатов к бабушкам и дедушкам на рождественские каникулы месяц назад.

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