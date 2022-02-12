Анкара, 12 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на МИД Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По последним данным, главы дипломатических ведомств обсудили региональные процессы с акцентом на ситуацию по Украине, а также состояние и перспективы углубления отношений Анкары и Минска.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам, что он договорился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о взаимных визитах.

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