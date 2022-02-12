Москва, , 15:19 — REGNUM Власти Украины отказываются от прямого диалога с Донбассом, продолжают блокаду региона, а также принимают законы, противоречащие минским соглашениям. Об этом 12 февраля заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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«Более того, он (Киев — прим.) продолжает обстрелы, отказывается от прямого диалога с Донбассом, продолжает блокаду региона, а также делает громкие заявления и принимает законы, противоречащие «Комплексу мер», — добавил он РИА Новости.

Также Полищук отметил, что минские соглашения — единственная основа для урегулирования на Украине, альтернативы им не существует.