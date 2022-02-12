Пекин, 12 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Финская женская сборная по хоккею разгромила команду Японии в матче четвертьфинала олимпийского турнира в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Santeri Viinamäki Хоккей

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Команда Финляндии обыграл японок с разгромным счетом 7:1.

В составе победительниц голы забили оформившая в матче хет-трик Петра Ниеминен (3-я, 29-я и 41-я минуты), Вииви Вайникка (5-я), Мишель Карвинен (25-я), Сусанна Тапани (49-я) и Сани Хакала (53-я).

Автором единственной забитой шайбы японской команды стала Аканэ Сига (16-я).

Отметим, в матче полуфинала женская сборная команда Финляндии встретится с командой США, ранее обыгравшей в другом полуфинале чешских хоккеисток со счетом 4:1.