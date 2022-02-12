Лозанна, Швейцария, 12 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Решение по апелляциям Международного союза конькобежцев (ISU), Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по подозрению российской фигуристки Камилы Валиевой в употреблении допинга будет 14 февраля оглашено выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба CAS.

Luu Камила Валиева

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

При этом апелляции МОК и ВАДА были зарегистрированы 11 февраля, а апелляция ISU — 12 февраля. Слушания по этому делу назначены на 13 февраля и начнутся в 15:30 мск, решение планируется огласить 14 февраля во второй половине дня.

Также указывается, что в комиссии по данному делу будут принимать участие арбитры из США, Словении и Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый президент ВАДА Ричард Паунд предложил России из-за якобы имеющихся у нее проблем с допингом, не принимать участие в нескольких Олимпийских играх.