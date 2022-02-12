Осло, 12 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил об отмене в стране практически всех ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По его словам, COVID-19 больше не представляет угрозу для здоровья большей части населения по причине того, что штамм «Омикрон» вызывает менее серьезное течение болезни, а население — защищено с помощью вакцинации.

«Мы отменяем практически все ограничения, включая соблюдение безопасной дистанции в метр, требование носить маску и требование об изоляции», — заявил он.

В кабинете министров Норвегии добавили, что с 12 февраля отменяется требование о регистрации въезда в страну.