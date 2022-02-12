Банги, , 14:36 — REGNUM Страны Африки находятся на пути к контролю над пандемией коронавируса, заявила региональный глава ВОЗ Матшидисо Моэти.

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Страны Африки столкнулись с рядом проблем после первой вспышки COVID-19 в феврале 2020 г., включая влияние карантина на экономику, а также неравенство в доступе к вакцинам. Тем не менее, по данным Africa CDC, на континенте наблюдались относительно скромные показатели инфицирования и смертности среди населения.

«За последние 2 года Африканский континент стал умнее, быстрее и лучше реагировать на каждый новый всплеск COVID-19», — сказала она.

«Если нынешние тенденции сохранятся, то в конце туннеля будет виден свет. Пока мы сохраняем бдительность и активно действуем, особенно в отношении вакцинации», — заявила она.

По состоянию на 10 февраля, зарегистрировано почти 11 млн случаев заболевания коронавирусом (3% от общего числа случаев в мире), около 242 тыс. человек умерло (4,2% от общего числа зарегистрированных случаев смерти).

Афырика по-прежнему отстает от остального мира в области вакцинации. Только 11% взрослого населения вакцинированы полностью.