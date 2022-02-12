Берлин, 12 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. МИД Германии призвал немцев покинуть Украину, если их пребывание там необязательно. Об этом 12 февраля говорится на сайте ведомства.

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«Если вы находитесь в Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, выезжайте в кратчайшие сроки», — отмечается в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слухи о том, что началась эвакуация российских дипломатов с Украины, были нужны для оправдания начала эвакуации дипломатов ряда западных стран.

По ее словам, в западных СМИ появилась информация о том, что якобы уже началась эвакуация российских дипломатов с Украины, хотя на самом деле произошел отъезд детей дипломатов к бабушкам и дедушкам на рождественские каникулы месяц назад.

«Целью этих вбросов было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и др. странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине», — отметила Захарова.