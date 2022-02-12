Оттава, 12 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Первый президент Всемирного Антидопингового Агентства (ВАДА) Ричард Паунд предложил России из-за якобы имеющихся у нее проблем с допингом, не принимать участие в нескольких Олимпийских играх. Его мнение на эту тему 12 февраля приводит агентство Reuters.

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«У вас есть проблема. Возьмите таймаут на одну-две-три Олимпиады, пока вы не возьмете ситуацию под контроль. Но русские не помогают себе, потому что они совершенно не раскаялись. Они ничего не признают, но обжалуют любое решение», — сказал Паунд.

Также экс-глава ВАДА добавил, что, по его мнению, возможно, решение о том, чтобы российские спортсмены выступали на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России, было «слишком мягким подходом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой, которую подозревают в употреблении допинга, будет рассмотрено спортивным арбитражем (CAS) в воскресенье, 13 февраля.