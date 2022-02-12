Москва, 12 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Дело российской фигуристки Камилы Валиевой, которую подозревают в употреблении допинга, будет рассмотрено спортивным арбитражем (CAS) в воскресенье, 13 февраля. Об этом 12 февраля рассказал журналистам министр спорта России Олег Матыцин.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

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«По нашей информации, панель CAS рассмотрит дело фигуристки Валиевой завтра <…> Первое — будет рассмотрен вопрос о временном отстранении Камилы — надеемся, этого не произойдет — и второе — будет более длительное исследование процедуры, которое будет производить РУСАДА», — сказал глава Минспорта РФ.

Также он отметил, что возглавляемое им ведомство следит за ситуацией со спортсменкой и добавил, что разговаривал с Валиевой и в ходе этого разговора у фигуристки в голосе были оптимизм и энергия, которые вдвойне убеждают в том, что она абсолютно невиновна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный специалист Этери Тутберидзе, являющаяся тренером российской фигуристки Камилы Валиевой, прокомментировала ситуацию с подозрением ее подопечной в употреблении допинга.