Амстердам, , 12:58 — REGNUM Повторную вакцинацию от коронавируса смогут пройти дети 12 — 17 лет в Нидерландах, как только Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст свое разрешение, передает NLTimes.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Эрнста Кейперса — министра здравоохранения страны, после разрешения EMA, молодые люди и их опекуны могут сами решить, делать ли повторную прививку.

Согласно рекомендациям Совета по здравоохранению, очень уязвимые молодые люди уже имеют право на ревакцинацию. Но после заключения, уже более широкая группа молодых людей сможет сделать бустерную прививку.

Министр отмечает, что бустер иногда необходим для поездки в другую страну. Некоторые страны уже сделали бустер обязательным для европейского паспорта коронавируса.

По данным от Системы общественного здравоохранения (GGD), Нидерланды уже могут начать введение бустеров, осталось дождаться разрешения EMA. Реализация программы будет стоить от 6 до 8 млн евро, если примут участие от 20 до 25 процентов целевой возрастной группы.