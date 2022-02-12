Пекин, 12 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. После победы российской женской национальной команды в лыжной эстафете сборная России поднялась с девятого на седьмое место в медальном зачете Олимпийских игр (ОИ) в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине

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После этой победы в активе национальной олимпийской сборной России стало три золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

При этом лидером в медальном зачете Олимпиады в данный момент является сборная Германии, имеющая в активе семь золотых и пять серебряных наград. Второй идет сборная Норвегии (шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых), третье — у команды США (пять золотых, пять серебряных и три бронзовые).

Также сборная России, имеющая в настоящее время в активе 13 медалей, по общему числу наград вышла на третье место и уступает только сборным Норвегии и Австрии (обе по 14 медалей).